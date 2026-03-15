Пляжи Анапы могут открыться в этом сезоне

Вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании Роспотребнадзора выразила надежду, что летом откроются пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае, пострадавшие от разлива мазута в конце 2024 года. В том числе что там можно будет купаться.

Голикова поблагодарила Анну Попову и коллектив ведомства за проделанную работу и за то, что они нашли решение по открытию пляжей в этом сезоне. Она отметила, что окончательные исследования еще продолжаются, но есть надежда, что результаты будут благоприятными и позволят открыть пляжи. Это позволит людям приезжать туда с семьями и детьми.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута. Четыре танкера с нефтепродуктами получили повреждения. Часть мазута оказалась на побережье Анапы и ее окрестностей, загрязнив 54 километра береговой линии.

В апреле 2025 года руководитель Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Их запретили использовать для летнего отдыха с купанием в море. Разрешено было отдыхать в этой зоне без купания.