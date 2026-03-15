Пляжи Анапы могут открыться в этом сезоне

Окончательные исследования еще продолжаются, но есть надежда, что результаты будут благоприятными, сообщила Татьяна Голикова.
Владимир Рубанов 20-03-2026 11:37
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов, Russian Look, Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании Роспотребнадзора выразила надежду, что летом откроются пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае, пострадавшие от разлива мазута в конце 2024 года. В том числе что там можно будет купаться.

Голикова поблагодарила Анну Попову и коллектив ведомства за проделанную работу и за то, что они нашли решение по открытию пляжей в этом сезоне. Она отметила, что окончательные исследования еще продолжаются, но есть надежда, что результаты будут благоприятными и позволят открыть пляжи. Это позволит людям приезжать туда с семьями и детьми.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута. Четыре танкера с нефтепродуктами получили повреждения. Часть мазута оказалась на побережье Анапы и ее окрестностей, загрязнив 54 километра береговой линии.

В апреле 2025 года руководитель Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Их запретили использовать для летнего отдыха с купанием в море. Разрешено было отдыхать в этой зоне без купания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
