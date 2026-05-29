Опубликованы кадры боев за Караичное, Бударки и Лесное в зоне СВО

Населенные пункты освободили военнослужащие группировки войск «Север» и группировки войск «Восток».
29-05-2026 12:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами боев за населенные пункты Караичное, Бударки (Харьковская область), а также Лесное (Днепропетровская область. Об их освобождении сообщалось сегодня

Караичное и Бударки освободили военнослужащие группировки войск «Север». Уточняется, что Караичным овладели бойцы 127-го мотострелкового полка, а Бударками штурмовики 69-й мотострелковой дивизии. Отмечено, что оба поселка находятся в на левом берегу реки Волчья. При этом штурмующих активно поддерживала российская артиллерия и беспилотники. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что командование врага на фоне потерь сформировало группы из опытных инструкторов учебных центров. Это не помогло неприятелю удержать населенные пункты, и он оставил свои позиции. 

Населенный пункт Лесное освободили военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Мотострелки прошли через ожесточенные бои, чтобы зачистить сеть опорных пунктов врага на площади более 10 квадратных километров. В МО РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступать севернее Александрограда, который находится на правом берегу реки Волчья.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Караичное #Лесное #Бударки
