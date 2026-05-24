ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов за неделю

Удары наносились с 23 по 29 мая, отметили в Минобороны России.
29-05-2026 12:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции с 23 по 29 мая. Об этом сообщило МО РФ. 

В ходе ударов применялось высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные аппараты. Отмечено, что в результате удалось добиться огневого поражения предприятий украинского ВПК.

Также досталось объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Поражались вражеские авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска дронов неприятеля. 

Помимо этого, российские Вооруженные силы в ходе ударов наносили огневое поражение и пунктам временной дислокации противника. Они принадлежали как вооруженным формированиям Украины, так и иностранным наемникам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #массированный удар #групповые удары
