ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов за неделю

Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции с 23 по 29 мая. Об этом сообщило МО РФ.

В ходе ударов применялось высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные аппараты. Отмечено, что в результате удалось добиться огневого поражения предприятий украинского ВПК.

Также досталось объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Поражались вражеские авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска дронов неприятеля.

Помимо этого, российские Вооруженные силы в ходе ударов наносили огневое поражение и пунктам временной дислокации противника. Они принадлежали как вооруженным формированиям Украины, так и иностранным наемникам.

