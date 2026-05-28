МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Герань» уничтожила украинский БЭК «Сарган-2» в Черном море

В опубликованном ролике показаны кадры с тепловизионной камеры беспилотника.
28-05-2026 11:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера «Сарган-2» в акватории Черного моря. Удар по морской цели нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань».

В кадре - быстро движущийся морской дрон, оставляющий за собой заметный след на поверхности воды. Оператор сопровождает цель в перекрестии прицела, после чего фиксируется точное попадание.

Судя по кадрам объективного контроля, после удара катер теряет ход. На записи также видно тепловое пятно и следы возгорания после поражения цели.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинской мобильной огневой группе. Это сделали специалисты войск беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Черное море #БЭК #Сарган-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 