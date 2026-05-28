«Герань» уничтожила украинский БЭК «Сарган-2» в Черном море

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера «Сарган-2» в акватории Черного моря. Удар по морской цели нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань».

В кадре - быстро движущийся морской дрон, оставляющий за собой заметный след на поверхности воды. Оператор сопровождает цель в перекрестии прицела, после чего фиксируется точное попадание.

Судя по кадрам объективного контроля, после удара катер теряет ход. На записи также видно тепловое пятно и следы возгорания после поражения цели.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинской мобильной огневой группе. Это сделали специалисты войск беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.