ФССП начала процедуру принудительного взыскания с Euroclear Bank

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой немедленно исполнить решение о взыскании по его иску около €200 млрд с бельгийского банка Euroclear.
Ян Брацкий 29-05-2026 10:28
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25 млрд рублей. С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств о взимании этой суммы на основании исполнительных листов, выданных судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, пишет РИА Новости.

С декабря 2023 года в отношении Euroclear Bank открыли 35 новых производств об иных взысканиях, сумма которых не указана. Возбуждено производство о наложении ареста на активы компании.

В мае Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой немедленно исполнить решение о взыскании по его иску около €200 млрд с бельгийского банка Euroclear. Заявление в суд отправили 19 мая, до сих пор оно остается нерассмотренным.

В Euroclear Bank заявили, что российские активы останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. Также бельгийский банк готов оспорить решение московского арбитража, считая его необоснованным. В компании подчеркнули, что не признают полномочия российского суда.

