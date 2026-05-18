Активы Центробанка России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, продолжат храниться в соответствии с международными санкциями, заявила европейская компания. Такое сообщение она опубликовала после решения Арбитражного суда Москвы по иску российского регулятора к Euroclear Bank.

«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», - говорится в сообщении.

Также сотрудники Euroclear готовы оспорить решение российского суда в пользу Банка России, считая его необоснованным.

В компании подчеркнули, что такое делопроизводство не признается в рамках законодательства Евросоюза, а Euroclear не признает полномочия российского суда над ней.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании $249,43 млрд. Он был подан в декабре 2025 года для возмещения убытков из-за блокировки международных резервов России, размещенных в депозитарии.

Шаг Центробанком России был сделан на фоне использования замороженных активов России как «репарационного кредита» ЕС киевскому режиму. Поступок банка дал понять, что Россия будет отстаивать свои интересы и будет в праве изъят активы Euroclear.

