ЦБ потребовал немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Банк России попросил арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании по его иску около 200 миллиардов евро с бельгийского банка Euroclear. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.

«В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», - цитирует издание.

Отмечается, что заявление в суд подали 19 мая. Его еще не рассмотрели.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с незаконными действиями Euroclear, причиняющими убытки Банку России, был подан иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию о взыскании причиненных ЦБ убытков.

Позже европейская компания заявила, что активы Центробанка России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, продолжат храниться в соответствии с международными санкциями.