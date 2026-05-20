ЦБ потребовал немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Отмечается, что заявление Центробанка еще не рассмотрено.
Вероника Левшина 20-05-2026 23:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России попросил арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании по его иску около 200 миллиардов евро с бельгийского банка Euroclear. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.

«В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», - цитирует издание.

Отмечается, что заявление в суд подали 19 мая. Его еще не рассмотрели.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с незаконными действиями Euroclear, причиняющими убытки Банку России, был подан иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию о взыскании причиненных ЦБ убытков.

Позже европейская компания заявила, что активы Центробанка России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, продолжат храниться в соответствии с международными санкциями.

#в стране и мире #Центробанк РФ #иск #ходатайство #арбитражный суд москвы #Euroclear
