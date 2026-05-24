Запад перевернул с ног на голову рекомендацию для дипломатов покинуть Киев как можно скорее. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Предупреждения Москвы, по мнению заместителя министра, пытаются выставить как новое проявление агрессивного курса страны. Это, по его словам, демонстрирует истинную сущность тех, кто выступает против России.

Ранее представитель Европейской комиссии Анита Хиппер сообщила, что Евросоюз не планирует эвакуировать своих дипломатов. По ее словам, Россия стремится создать атмосферу страха, но ЕС продолжает свою деятельность в Киеве. При этом она отметила, что Европа намерена усилить поддержку Украины.

Накануне российский МИД распространил заявление, в котором настоятельно рекомендовал иностранцам покинуть Киев и призвал его жителей избегать мест, связанных с военной и административной инфраструктурой. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ начинают систематические удары по центрам принятия решений и командным пунктам киевского режима.

Это заявление последовало после трагических событий в Старобельске Луганской Народной Республики. В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие и учебный корпус педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 студент. О готовящихся ответных мерах России министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил своего американского коллегу Марко Рубио.