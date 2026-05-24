В США завели дело на писательницу, обвинившую Трампа в домогательствах

Минюст США начал уголовное дело против писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей американского президента Дональда Трампа в домогательствах. Об этом передает CNN.

Отмечается, что расследование сосредоточено на том, давала ли писательница ложные показания в ходе судебного разбирательства по двум искам против Трампа или нет. Известно, что оба этих дела глава Белого дома проиграл.

Основанием для расследования стали показания Кэрролл, которые она дала в 2022 году. Тогда же она заявляла, что не получала никаких внешних средств для судебного процесса. Чуть позже выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплачивал некоторые судебные издержки.

По данным американского телеканала, расследование Минюста - это последняя попытка привлечь к ответственности врагов Трампа. Ведомство уже пыталось ускорить «кампанию возмездия», но этому мешала критика ранее возбужденных дел против главы Белого дома.

Напомним, в 2023 году Дональд Трамп подавал встречный иск о клевете к Элизабет Джин Кэрролл. Он обвинял ее в подрыве репутации. Через год, в 2024 году, суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов за клеветнические заявления о писательнице. Этот скандал начался еще в 2019 году. Тогда Трамп высмеял Кэрролл за то, что та сфабриковала обвинения в изнасиловании ради того, чтобы повысить продажи своих книг.