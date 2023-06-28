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Bloomberg: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании писательницу

Владимир Рубанов
05:36 28.06.2023
Согласно заявлению, репутация экс-президента «понесла значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».
Bloomberg: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании писательницу
© Фото: ТРАМП, Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп подал встречный иск о клевете к писательнице Элизабет Джин Кэрролл. Экс-глава Белого дома обвинил Кэрролл в подрыве его репутации во время выступления на CNN, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению, репутация Трампа «понесла значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В мае жюри из шести мужчин и трех женщин признало Трампа виновным в сексуальных домогательствах к писательнице и оправдало по обвинению в изнасиловании. Суд обязал экс-президента выплатить Кэрролл компенсацию в размере $5 миллионов.

Когда Кэрролл спросили на CNN через день после вынесения вердикта присяжных, насиловал ли ее на самом деле Трамп, она утверждала обратное: «о да, он сделал». В иске бывшего президента говорится, что Кэрролл давала комментарии «с намерением нанести значительный и злобный вред».

Отдельный иск о распространении порочащих сведений, который Кэрролл подала против Трампа в 2019 году, должен быть рассмотрен в суде в январе 2024 года. Он связан с тем, что экс-президент в эфире телекомпании CNN назвал писательницу «сумасшедшей», а ее доводы - «фальшивкой» и «выдумкой».

В то время как Кэрролл выиграла первый судебный процесс, Трамп интерпретировал приговор как своего рода победу из-за оправдания по пункту изнасилования. Кэролл требует от Трампа возмещения ущерба в размере $10 млн.

Ранее Трамп назвал позором признание его виновным в попытке изнасилования Элизабет Джин Кэрролл.

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