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Суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн по иску о клевете

Дональд Трамп утверждал, что писательница Элизабет Джин Кэрролл сфабриковала против него обвинения в изнасиловании, чтобы увеличить продажи своих книг.
Сергей Лебедев 2024-01-27 01:22:01
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress

В пятницу суд присяжных в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл за клеветнические заявления о ней. Об этом сообщает CNN.

В 2019 году, находясь в Белом доме, Дональд Трамп высмеивал писательницу и утверждал, что она сфабриковала против него обвинения в изнасиловании для того, чтобы якобы увеличить продажи своих книг.

А в мае прошлого года суд признал бывшего главу государства виновным по делу о попытке изнасилования Элизабет Джин Кэрролл. При этом изнасилования, в котором изначально его обвиняли, не было.

Тогда Дональду Трампу было предписано выплатить 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.

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