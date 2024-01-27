Суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн по иску о клевете

В пятницу суд присяжных в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл за клеветнические заявления о ней. Об этом сообщает CNN.

В 2019 году, находясь в Белом доме, Дональд Трамп высмеивал писательницу и утверждал, что она сфабриковала против него обвинения в изнасиловании для того, чтобы якобы увеличить продажи своих книг.

А в мае прошлого года суд признал бывшего главу государства виновным по делу о попытке изнасилования Элизабет Джин Кэрролл. При этом изнасилования, в котором изначально его обвиняли, не было.

Тогда Дональду Трампу было предписано выплатить 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.