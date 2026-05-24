США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом

Иран создал этот орган еще в апреле 2026 года.
Виктория Бокий 28-05-2026 06:29
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

США ввели санкции против управления по контролю судоходства в Ормузском проливе, созданного Ираном. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов.

«Следующее юридическое лицо внесено в список SDN Управления по контролю за иностранными активами: Управление Персидского залива, Иран», - говорится в сообщении.

Напомним, Иран учредил этот орган в апреле 2026 года. КСИР тогда заявлял, что все гражданские и торговые суда движутся по заранее утвержденному маршруту и с разрешения иранской стороны.

Накануне американский президент Дональд Трамп пригрозил разнести Оман в случае, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Следом за этим заявлением глава Белого дома добавил, что проливы «будут открыты для всех и никто не будет их контролировать», а Соединенные Штаты, в свою очередь, будут за ними «присматривать».

До этого Трамп призывал власти Ирана поторопиться в вопросе заключения возможной мирной сделки. Если этого не произойдет, то, по его словам, от Исламской Республики «ничего не останется».

#сша #санкции #Иран #Ормузский пролив #контроль #Управление
