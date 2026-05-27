Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз

Иран и Оман ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
Дарья Ситникова 27-05-2026 22:15
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Об этом он сообщил в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.

«Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», - сказал американский лидер.

Он уточнил, что проливы «будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать». США будут за ними «присматривать».

По информации телеканала Al Hadath, Тегеран включил в проект мирного соглашения с США пункт о передаче урана не США, а России. В Тегеране якобы подчеркнули, что такой вариант возможен при определенных условиях, однако не уточнили, при каких именно.

Кроме того, Тегеран может отказаться от компенсации ущерба со стороны США, нанесенного во время боевых действий, однако потребует от Вашингтона экономических уступок. Другими условиями Исламской Республики являются включение Омана и Пакистана в число посредников при любых конфликтах вокруг Ормузского пролива, а также отделение ядерного вопроса от судоходства.

#сша #Трамп #Ормузский пролив #Оман #контроль
