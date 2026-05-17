Трамп заявил, что в случае отсутствия сделки от Ирана ничего не останется

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана поторопиться в вопросе заключения возможной мирной сделки. Глава Белого дома пригрозил Тегерану, что в противном случае от Исламской республики ничего не останется.

«Часики тикают для Ирана, им лучше действовать быстрее, иначе от них ничего не остается. Время имеет ключевое значение», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Иран сообщил об американских требованиях для заключения мирной сделки. По данным Тегерана, Вашингтон требует от него отказаться от претензий на возмещение ущерба от военных действий. Кроме того, Штаты ждут, что Иран передаст им 400 килограммов обогащенного урана и сохранит лишь один ядерный объект. При этом США готовы рассмотреть разблокирование лишь 25% замороженных ранее иранских активов и остановку боевых действий.

Предварительные условия Ирана к США прямо противоположны. Исламская республика требует полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, возвращение активов, выплаты компенсаций и признания суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.

После визита в Китай, глава Белого дома склоняется к дипломатическому подходу в отношениях с Ираном, отметили в CNN. Но есть в администрации американского лидера и те, кто пытаются склонить его к более решительным действиям, включая новые бомбардировки Ирана. Трамп рассчитывает, что сочетание прямых переговоров, экономического и военного давления вынудят Иран пойти на уступки.