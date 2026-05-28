Трамп заявил о поддержке Пашиняна на выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране. Соответствующая публикация появилась в соцсети американского лидера Truth Social.

«Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года», - написал президент США.

По словам Трампа, армянский премьер разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Американский президент напомнил о совместном проекте США и Армении - строительстве «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). По мнению главы Белого дома, он «преобразит Южный Кавказ». Трамп также отметил, что это поможет «замечательным американским энергетическим компаниям» получить доступ к транспортно-энергетическому коридору от Центральной Азии до Соединенных Штатов.

Ранее власти двух стран подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа». Свои подписи под документом поставили глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Последний прибыл в Ереван с визитом. Рубио также заявил, что между США и Арменией зарождаются замечательные отношения.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на попытки Армении «усидеть на двух стульях». По его мнению, такая политика Еревана только вредит двусторонним отношениям с Москвой. Как отметил помощник главы государства, нынешние условия сотрудничества куда выгоднее армянской стороне, чем российской.