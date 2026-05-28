Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что между США и Арменией зарождаются замечательные отношения. Об этом он заявил в ходе заседания правительства в Белом доме.

«Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долго простаивали. Так что и на этом направлении у нас все идет хорошо», - сказал Рубио.

Напомним, власти Армении и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Армения пытается «усидеть на двух стульях». Как отметил помощник главы государства, нынешние условия сотрудничества куда выгоднее армянской стороне, чем российской.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее также указал на то, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией. Он напомнил, что Ереван взял курс на сближение с Европой и недавно предоставил трибуну Владимиру Зеленскому для его очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы.