Власти Армении и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Последний находится в Ереване с визитом. Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире вели все местные телеканалы.

По окончании подписания документов глава армянского внешнеполитического ведомства напомнил о важности выводов Вашингтонского саммита августа 2025 года, в ходе которого был утвержден мир между Арменией и Азербайджаном, а также достигнуты соглашения по части транспортной деблокады региона между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на попытки Армении «усидеть на двух стульях». По его мнению, такая политика Еревана только вредит двусторонним отношениям с Москвой. Как отметил помощник главы государства, нынешние условия сотрудничества куда выгоднее армянской стороне, чем российской.

На то, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией, до этого указал и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что Ереван взял курс на сближение с Европой и недавно предоставил трибуну Владимиру Зеленскому для его очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы. Планы Армении по вступлению в Евросоюз лидеры ЕАЭС обсудят 28 мая в ходе саммита Высшего Евразийского экономического совета в Астане.