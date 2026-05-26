МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армения и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документами поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.
Ян Брацкий 26-05-2026 18:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Армении и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Последний находится в Ереване с визитом. Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире вели все местные телеканалы.

«Подписывается рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)», - было заявлено на церемонии.

По окончании подписания документов глава армянского внешнеполитического ведомства напомнил о важности выводов Вашингтонского саммита августа 2025 года, в ходе которого был утвержден мир между Арменией и Азербайджаном, а также достигнуты соглашения по части транспортной деблокады региона между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на попытки Армении «усидеть на двух стульях». По его мнению, такая политика Еревана только вредит двусторонним отношениям с Москвой. Как отметил помощник главы государства, нынешние условия сотрудничества куда выгоднее армянской стороне, чем российской.

На то, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией, до этого указал и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что Ереван взял курс на сближение с Европой и недавно предоставил трибуну Владимиру Зеленскому для его очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы. Планы Армении по вступлению в Евросоюз лидеры ЕАЭС обсудят 28 мая в ходе саммита Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

#Россия #Армения #сша #Ушаков #евросоюз #Рубио #Мирзоян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 