Шойгу: последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с РФ

Глава Совбеза РФ раскритиковал действия Еревана.
Константин Денисов 20-05-2026 18:48
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией. Об этом во время заседания рабочей группы рассказал глава Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», - сказал Шойгу.

Он напомнил о том, что Ереван взял курс на сближение с Евросоюзом. Кроме того, глава Совбеза обратил внимание на то, что Армения предоставила трибуну Владимиру Зеленскому, который использовал ее для очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы.

Что касается заявлений Зеленского об ударах дронами по Параду Победы на Красной площади 9 мая, то, по словам Шойгу, тем самым глава киевского режима поглумился над памятью 1,5 млн погибших в Великую Отечественную войну армян.

Ранее Шойгу в беседе со «Звездой» выразил уверенность в том, что «Сармат» передвигает Россию на следующий уровень.

#Россия #в стране и мире #Армения #Сергей Шойгу #Украина #Владимир Зеленский #Совбез РФ
