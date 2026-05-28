Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором ЗАЭС

Владислав Исаев займет пост на два года.
Дарья Ситникова 28-05-2026 21:35
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской АЭС сроком на два года. Документ об этом был опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС"», - сказано в материале.

Исаев назначен на эту должность повторно. Мишустин весной 2024 года подписал распоряжение о его назначении на должность гендиректора ФГУП «ЗАЭС» сроком на два года.

Днем ранее, 27 мая, город-спутник ЗАЭС оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. В Энергодаре зафиксировали более полусотни взрывов. Никто не пострадал.

После этого генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия будет требовать должной реакции от МАГАТЭ на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции. Он напомнил о необходимости сохранения экспертами агентства своего профессионализма.

#михаил мишустин #генеральный директор #Запорожская АЭС #заэс #Владислав Исаев
