Нефть подешевела на фоне новостей о соглашении США и Ирана

Нефтяные цены пошли вниз на фоне уменьшения геополитической напряженности между США и Ираном и ожидания возможной сделки между ними. Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах в четверг, 28 мая, на минимуме упала на 1,6%, до $90,79 за баррель. Ниже $91 за баррель нефть не торговалась с 17 апреля.

После сообщения о том, что сторонам конфликта удалось согласовать меморандум о 60-дневном прекращении огня, котировки ускорили снижение, пишет Axios. Впрочем, президент США Дональд Трамп пока не одобрил соглашение.

По версии чиновников Белого дома, меморандум предусматривает «неограниченный» проход судов через Ормузский пролив. Тегеран также должен разминировать водную артерию, не задерживать суда и не взимать с них пошлины. США должны снять военно-морскую блокаду, но это произойдет пропорционально восстановлению коммерческого судоходства. Соглашение будет включать обязательство Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Иран пока тоже не одобрил этот вариант сделки.

Ранее публицист и американист Малек Дудаков назвал ситуацию на Ближнем Востоке тупиковой для Трампа. Именно этим он объяснил стремление Белого дома передать инициативу арабским монархиям, чтобы с их помощью разработать некую сделку с Ираном. Подобный вариант может помочь американскому лидеру выйти из войны с Исламской республикой, «сохранив лицо». Для этого Вашингтону нужно показать, что конфликт не был бессмысленным.

Монархии находятся в таком же тупике. Перед ними стоит плохой и очень плохой выбор. С одной стороны - усиливающийся Иран, с другой - перспектива возобновления боевых действий и ударов по американским объектам на их территории, если стороны не договорятся. Ни в одном из этих сценариев монархии Персидского залива не окажутся в выигрыше, полагает Дудаков.