Политолог: Трамп хочет закончить войну в Иране так, чтобы «сохранить лицо»

Администрация президента США оказалась в такой тупиковой ситуации, что американцы уже передают инициативу арабским монархиям и призывают их разработать некую сделку с участием Ирана. Но глава Белого дома Дональд Трамп пытается сделать это так, чтобы помочь аппарату управления «сохранить лицо». Такое мнение выразил публицист, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Дональду Трампу нужно показать, что война не была бессмысленной, считает он. Если конфликт закончится тем, что Иран откроет Ормузский пролив, возникнет вопрос, зачем нужно было вести боевые действия изначально.

«В ином случае Трамп шантажирует их возобновлением боевых действий», - сказал американист.

У Трампа усугубляются проблемы, причем и на внутриполитическом фронте, продолжил Дудаков. Он напомнил, что американский лидер рассорился со своими последними сторонниками в конгрессе - а это были как раз произраильские «ястребы», которые были возмущены тем, что президент идет на переговоры с Ираном и не продолжает боевые действия.

Что касается арабских монархий, то в их интересах договариваться, считает политолог. По его словам, они сейчас не готовы присоединяться к каким-либо соглашениям, за исключением ОАЭ, которые всегда показывали свою открытость к нормализации отношений с Израилем.

Для стран Персидского залива стоит выбор между плохим и очень плохим сценариями, отметил Дудаков. Они находятся в невыгодном положении на фоне усиления Ирана, но, предположил эксперт, если Америка возобновит боевые действия и будет бить по энергоструктуре Исламской Республики, то Иран в ответ «добьет» всю нефтяную инфраструктуру арабских монархий. Ни при одном из этих сценариев монархии залива не останутся в выигрыше, заключил он.

Ранее Fox News сообщил, что рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Отмечалось, что переговорщики все еще спорят по поводу формулировок - это касается Ормузского пролива и иранского запаса ядерных материалов.