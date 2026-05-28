Дроны атаковали три нефтяных танкера у берегов Турции

Атаки беспилотников на три танкера зафиксированы в четверг в Черном море, недалеко от северного побережья Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Судно James II под флагом Палау находилось в момент удара в балласте - то есть без груза. При нападении оно было в 80 километрах к северу от района Туркели в Черном море.

Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению во время переброски грузов между судами. Как сообщило агентство, на место происшествия были направлены спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.

По данным Marinetraffic, один танкер следовал из Новороссийска в Стамбул. Все три судна предназначены для перевозки сырой нефти.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на газовозе «Архениус», прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу. Водолазы обнаружили, предположительно, натовские магнитные мины в районе машинного отделения.

Российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай, 3 марта подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в Средиземном море, у берегов Мальты. Танкер получил значительные повреждения, произошла детонация газа. Экипаж был спасен. В России возбуждено дело о теракте.