МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны атаковали три нефтяных танкера у берегов Турции

Экипажи не пострадали. На место направлены спасательные катера.
Владимир Рубанов 28-05-2026 16:31
© Фото: Stefan Lemmens, marinetraffic.com

Атаки беспилотников на три танкера зафиксированы в четверг в Черном море, недалеко от северного побережья Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Судно James II под флагом Палау находилось в момент удара в балласте - то есть без груза. При нападении оно было в 80 километрах к северу от района Туркели в Черном море.

Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению во время переброски грузов между судами. Как сообщило агентство, на место происшествия были направлены спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.

По данным Marinetraffic, один танкер следовал из Новороссийска в Стамбул. Все три судна предназначены для перевозки сырой нефти.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на газовозе «Архениус», прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу. Водолазы обнаружили, предположительно, натовские магнитные мины в районе машинного отделения.

Российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай, 3 марта подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в Средиземном море, у берегов Мальты. Танкер получил значительные повреждения, произошла детонация газа. Экипаж был спасен. В России возбуждено дело о теракте.

#беспилотники #Турция #Черное море #танкеры #атака #судоходство #Безэкипажные катера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 