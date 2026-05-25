Атакованный в Средиземном море «Арктик Метагаз» показали с дрона

Следователи СК России осмотрели газовоз «Арктик Метагаз», подвергшийся атаке в Средиземном море. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сотрудники СК продолжают изучать обстоятельства подрыва судна по уголовному делу о международном терроризме.

Газовоз следовал из Мурманска в Китай и 3 марта у берегов Мальты был атакован беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. В результате танкер получил серьезные повреждения, произошла детонация газа, говорится в сообщении.

Для проведения следственных действий сотрудники СК России при поддержке МИД и Минобороны России отправились в служебную командировку в Ливию. С помощью беспилотных летательных аппаратов и подводных дронов они тщательно осмотрели судно.

На борту обнаружили следы пожара, полное разрушение систем управления и двух из четырех резервуаров с газом. Характер повреждений указывает на внешнее воздействие взрывных устройств.

В ходе осмотра не выявлено загрязнений окружающей среды или утечек топлива. Бортовой самописец, содержащий данные о рейсе, изъяли и передали на компьютерно-техническую экспертизу для расшифровки. По делу назначили другие судебные экспертизы.

Второй помощник капитана и матрос, получившие ранения в результате атаки, прошли лечение. Судебно-медицинские экспертизы определили степень тяжести вреда, нанесенного их здоровью.

Ранее Минтранс сообщил об атаке на это судно. Экипаж с него эвакуировали. Владимир Путин назвал случившееся терактом. После этого сообщалось, что газовоз дрейфует без управления. Удар по танкеру может грозить экологической катастрофой, заявлял помощник президента Николай Патрушев.