Атакованный в Средиземном море «Арктик Метагаз» показали с дрона

На судне полностью разрушены системы управления и повреждены два из четырех резервуаров, сообщили российские следователи.
Владимир Рубанов 25-05-2026 14:08
© Фото: СК России © Видео: СК России

Следователи СК России осмотрели газовоз «Арктик Метагаз», подвергшийся атаке в Средиземном море. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сотрудники СК продолжают изучать обстоятельства подрыва судна по уголовному делу о международном терроризме.

Газовоз следовал из Мурманска в Китай и 3 марта у берегов Мальты был атакован беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. В результате танкер получил серьезные повреждения, произошла детонация газа, говорится в сообщении.

Для проведения следственных действий сотрудники СК России при поддержке МИД и Минобороны России отправились в служебную командировку в Ливию. С помощью беспилотных летательных аппаратов и подводных дронов они тщательно осмотрели судно.

На борту обнаружили следы пожара, полное разрушение систем управления и двух из четырех резервуаров с газом. Характер повреждений указывает на внешнее воздействие взрывных устройств.

В ходе осмотра не выявлено загрязнений окружающей среды или утечек топлива. Бортовой самописец, содержащий данные о рейсе, изъяли и передали на компьютерно-техническую экспертизу для расшифровки. По делу назначили другие судебные экспертизы.

Второй помощник капитана и матрос, получившие ранения в результате атаки, прошли лечение. Судебно-медицинские экспертизы определили степень тяжести вреда, нанесенного их здоровью.

Ранее Минтранс сообщил об атаке на это судно. Экипаж с него эвакуировали. Владимир Путин назвал случившееся терактом. После этого сообщалось, что газовоз дрейфует без управления. Удар по танкеру может грозить экологической катастрофой, заявлял помощник президента Николай Патрушев.

