Теракт предотвратили на газовозе, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Танкер должен был разгрузиться и продолжить путь в Турцию, отметили в ЦОС ФСБ.

«В ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств», - отметили в ЦОС ФСБ.

С помощью подводного дрона удалось установить, что неизвестные предметы являются магнитными минам, предположительно изготовленными в одной из стран НАТО.

Масса взрывчатого вещества в каждом из устройств составила около семи килограммов, отметил взрывотехник ФСБ. Газовоз вышел из бельгийского порта Антверпен, уточнили в Следственном комитете РФ. В ходе допроса судового агента выяснили, что корабль прибыл в Россию с задержкой в несколько дней.

«По результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следователи и эксперты проводят весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причастных к планируемому преступлению. Возбуждено уголовное дело.