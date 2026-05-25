Теракт предотвратили на газовозе, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга

На прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу судне были установлены магнитные мины, произведенные в одной из стран НАТО.
Ян Брацкий 25-05-2026 12:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Танкер должен был разгрузиться и продолжить путь в Турцию, отметили в ЦОС ФСБ.

«В ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств», - отметили в ЦОС ФСБ.

С помощью подводного дрона удалось установить, что неизвестные предметы являются магнитными минам, предположительно изготовленными в одной из стран НАТО.

Масса взрывчатого вещества в каждом из устройств составила около семи килограммов, отметил взрывотехник ФСБ. Газовоз вышел из бельгийского порта Антверпен, уточнили в Следственном комитете РФ. В ходе допроса судового агента выяснили, что корабль прибыл в Россию с задержкой в несколько дней.

«По результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следователи и эксперты проводят весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причастных к планируемому преступлению. Возбуждено уголовное дело.

#Теракт #НАТО #ФСБ #Ленинградская область #мина #газовоз #СК РФ #усть-луга
