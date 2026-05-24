Латвия начала установку «зубов дракона» на границе с РФ

Заграждения возводятся в три ряда, каждый шириной около 10 метров.
Владимир Рубанов 28-05-2026 15:27
© Фото: Alexander Welscher dpa, Global Look Press

Вооруженные силы Латвии начали установку вдоль латвийско-российской границы «зубов дракона» - пирамидальных бетонных заграждений. Укрепления создают на территориях, которые изъяли у частных владельцев. Власти конфисковали эти участки для нужд обороны, сообщает портал гостелерадио LSM.

Заграждения возводятся в три ряда, каждый шириной около 10 метров. Они предназначены для предотвращения передвижения военной техники через границу. Каждая бетонная конструкция весит примерно полторы тонны. Помимо «зубов дракона», планируется вырыть противотанковые рвы на приграничных участках.

В 2025 году сейм Латвии принял разработанный министерством обороны закон, который разрешает размещение оборонительных сооружений на частных землях вблизи границы с Россией.

Агентство Reuters в июне 2024 года сообщило, что Польша, Латвия, Литва и Эстония намерены построить «линию обороны» на границе с Россией и Белоруссией. Для реализации этого проекта страны запросили финансовую поддержку у Евросоюза, чтобы защититься от предполагаемой «военной угрозы и вредоносных действий» со стороны Москвы и Минска. По данным дипломатических источников, строительство оборонительной линии длиной 700 километров обойдется не менее чем в €2,5 миллиарда.

Сообщалось также, что НАТО усилит оборону восточного фланга, развернув штаб нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию на случай конфликта с Россией. Для защиты Прибалтики будет задействован германо-нидерландский корпус численностью 40-60 тысяч военнослужащих.

