МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Литовские военные установили «зубы дракона» у границы с Россией

Глава литовского оборонного ведомства добавил, что оборонные сооружения на объездном мосту Панемуне - Советск также укрепят металлическими балками.
Глеб Владовский 2024-10-09 14:20:09
© Фото: Heritage-Images/Imagestate/Globallookpress

«Зубы дракона» установили на объездном мосту Панемуне - Советск, расположенном недалеко от границы с Россией. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Глава оборонного ведомства республики отметил, что в настоящее время литовские военнослужащие проводят их испытания. В будущем возведенные сооружения также укрепят железными балками, которые утопят и закрепят в асфальте.

«Возведение укреплений идет по плану. Некоторые мосты будут укреплены, другие - подготовлены к взрыву (только по указаниям разведки. - Прим. ред.)», - цитирует слова Касчюнаса Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы показало «зубы дракона» на границе с Калининградской областью.

#в стране и мире #Литва #зубы дракона #лауринас касчюнас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 