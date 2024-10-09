Литовские военные установили «зубы дракона» у границы с Россией

«Зубы дракона» установили на объездном мосту Панемуне - Советск, расположенном недалеко от границы с Россией. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Глава оборонного ведомства республики отметил, что в настоящее время литовские военнослужащие проводят их испытания. В будущем возведенные сооружения также укрепят железными балками, которые утопят и закрепят в асфальте.

«Возведение укреплений идет по плану. Некоторые мосты будут укреплены, другие - подготовлены к взрыву (только по указаниям разведки. - Прим. ред.)», - цитирует слова Касчюнаса Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы показало «зубы дракона» на границе с Калининградской областью.