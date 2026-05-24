Reuters: НАТО усилит оборону Прибалтики на случай конфликта с Россией

НАТО укрепит оборону восточного фланга при помощи развертывания штабных структур нового армейского корпуса, что позволит быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию на случай начала конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«НАТО укрепит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры», - сказано в материале.

Уточняется, что для обороны Прибалтики будет выделен германо-нидерландский корпус. В боеспособном состоянии он включает три дивизии общей численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих, пишет RT.

Ранее стало известно, что Эстония дополнительно выделит на укрепление границы с Россией 17 миллионов евро. Также в министерстве обороны страны предложили ускорить финансирование завода по производству взрывчатки.

По словам главы МВД страны Игоря Таро, выделение дополнительных средств на укрепление границы будет важной новостью в общеевропейском контексте. Он подчеркнул, что речь идет и о «внешней границе Евросоюза».