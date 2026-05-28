ЕК сочла недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

Слова еврочиновницы исправили.
Владимир Рубанов 28-05-2026 14:47
© Фото: Ansgar Haase, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия назвала недоразумением сообщение главы европейской дипломатической службы Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева. Об этом сказала представитель ЕК Анита Хиппер в комментарии для украинских журналистов.

Хиппер уточнила, что недоразумение уже устранено, в том числе и в официальном твите. Она еще раз отметила, что все дипломаты Европейского союза остаются в Киеве.

Ранее перед журналистами по прибытии на неформальную министерскую встречу на Кипре Каллас заявила, что в Киеве остаются все диппредставительства, кроме американского. Видеозапись ее выступления распространила Еврокомиссия.

После опровержения этой информации со стороны посольства США и МИД Украины пресс-служба Каллас скорректировала ее цитату в транскрипте выступления. Теперь в нем сказано только, что все посольства остаются. Эта фраза сопровождается сноской об обновлении.

