ЕК сочла недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

Еврокомиссия назвала недоразумением сообщение главы европейской дипломатической службы Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева. Об этом сказала представитель ЕК Анита Хиппер в комментарии для украинских журналистов.

Хиппер уточнила, что недоразумение уже устранено, в том числе и в официальном твите. Она еще раз отметила, что все дипломаты Европейского союза остаются в Киеве.

Ранее перед журналистами по прибытии на неформальную министерскую встречу на Кипре Каллас заявила, что в Киеве остаются все диппредставительства, кроме американского. Видеозапись ее выступления распространила Еврокомиссия.

После опровержения этой информации со стороны посольства США и МИД Украины пресс-служба Каллас скорректировала ее цитату в транскрипте выступления. Теперь в нем сказано только, что все посольства остаются. Эта фраза сопровождается сноской об обновлении.