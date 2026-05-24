МО РФ: дроноводы «Кракена»* понесли потери и бежали из Нововасилевки

При этом украинские операторы БПЛА бросили на произвол штурмовиков из числа простых мобилизованных жителей Украины.
28-05-2026 13:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о том, что операторы беспилотников из числа боевиков «Кракена»* понесли потери и бежали из Нововасилевки в Харьковской области

«Для удержания населенного пункта ВСУ задействовали свои "элитные" расчеты БПЛА "Кракен"*, которые понесли потери и сбежали, оставив на произвол судьбы штурмовиков из числа простых мобилизованных жителей Украины», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что контроль над населенным пунктом установили штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». Их прикрывали российская артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие Нововасилевки нарушает логистику неприятеля, затрудняет ему доставку продовольствия и боеприпасов, а также проведение ротаций. Отмечено, что войска группировки наступают одновременно на нескольких направлениях, продолжая создание полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #операторы БПЛА #Нововасилевка
