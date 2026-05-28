Лавров назвал «идиотскими» слова Каллас об ограничении ВС РФ для переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «идиотскими» слова главы евродипломатии Каи Каллас об ограничении ВС РФ для начала переговоров с ЕС по Украине.

«Я идиотские заявления не обсуждаю», - сказал Лавров обозревателю «Известий».

Ранее Каллас заявила, что ЕС планирует потребовать от России ограничения войск в случае начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. По ее словам, Брюссель будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Каллас будет нелегко на посту переговорщика с Россией от Европы. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил, что переговорщиком от Европы может быть кто угодно, кто «не успел наговорить много всего плохого».

Кроме того, издание Politico уже раскрывало имена кандидатов на должность переговорщика от ЕС. В их списке - президент Финляндии Александр Стубб и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также есть вероятность того, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги или глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде станут переговорщиками от имени Евросоюза.