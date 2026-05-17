Песков: в интересах Каи Каллас не быть переговорщиком с Россией

Ранее президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера тем, с кем можно вести переговоры в случае восстановления отношений с Европой.
Ян Брацкий 17-05-2026 20:21
© Фото: Nick Iwanyshyn Keystone Press Agency Global Look Press

Главе европейской дипломатии Кае Каллас будет очень нелегко на посту переговорщика с Россией от имени объединенной Европы. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер может быть тем, с кем можно вести переговоры от имени ЕС, в случае восстановления отношений. Глава государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

В Брюсселе немедленно отреагировали на предложение Путина, исключив Шредера из состава возможных переговорщиков. По словам Каи Каллас, экс-канцлер ФРГ якобы известен как «лоббист российских компаний» и его участие в переговорном процессе в качестве представителя Европы может привести к конфликту интересов. При этом Каллас подчеркнула, что главы МИД ЕС обсудят возможный диалог с Кремлем.

Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда «для этого настанет правильный момент». Ожидается, что темы потенциального диалога министры иностранных дел стран объединения обсудят на саммите 27-28 мая.

