Politico: названы кандидаты на роль представителя ЕС в переговорах с Россией

Меркель, Стубб и Драги рассматриваются в качестве потенциальных переговорщиков от имени блока.
Глеб Владовский 18-05-2026 11:55
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

ЕС может назначить одного из кандидатов в качестве представителя блока для переговоров с Россией. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры от имени Брюсселя может вести президент Финляндии Александр Стубб или экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Кроме того, существует вероятность того, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги или глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде станут переговорщиками от имени ЕС.

Отмечается, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать еще одним кандидатом для проведения переговоров. По ее словам, она якобы может раскрыть «дипломатические ловушки» Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Каллас будет очень нелегко на посту переговорщика с Россией от имени объединенной Европы.

