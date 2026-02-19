Президент Польши подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич.

«Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», - написал он в X.

Уточняется, что украинцев лишат доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключение по предоставление медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в Польше.

По информации газеты Rzeczpospolita, для продления легального пребывания в стране украинцам предложат получить вид на жительство. Уточняется, что его срок составит три года.

В Польше ранее пожаловались на молодых мигрантов из Украины, которые превратили Свентокшиский парк в центре столицы в одно из самых опасных мест в городе. В местах общественного отдыха сегодня постоянно случаются драки, грабежи и разбои.

В польском МВД также рассказали, что они подали заявку в Еврокомиссию на освобождение от обязательств по приему мигрантов в рамках механизма солидарности. Он предусмотрен миграционным пакетом ЕС.