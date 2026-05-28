Британцам пришлось оправдываться перед Брюсселем за лицензию, разрешающая ввоз дизтоплива и керосина, полученных из российского сырья, при этом Лондон осознал, что текущая обстановка на мировом рынке не способствует соблюдению антироссийских санкций. Об этом рассказал гость ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин.

Лондон неожиданно разрешил импорт дизельного топлива и керосина, произведенный из российской нефти в третьих странах. Посол РФ напомнил, что изначально Британия ввела полный запрет на ввоз продуктов переработки российской нефти из третьих стран.

«Этот шаг был продиктован фантазиями о собственном политико-экономическом величии. Никто не учел, что около половины потребления дизеля в стране обеспечено за счет импорта», - отметил Келин.

Российский посол также отметил, что 65% керосина поставляется из Персидского залива. Такая недальновидная политика британских властей совершенно не учитывала риск возникновения новых кризисов. Конфликт вокруг Ирана ощутимо ударил по этому уязвимому месту британской экономики.

«Смутное понимание реальности, что текущая обстановка на мировом рынке никак не помогает санкционным законам, еще осталось у правительства», - объяснил дипломат.

Он добавил, что в результате Лондон бессрочно отложил вступление в силу мер принятых, как отметил Келин, на основе «нового приступа украинофилии». Была выпущена лицензия, разрешающая ввоз дизтоплива и керосина, полученных из российского сырья.

«Эта новость страшно напугала европейских чиновников. Брюссельский комиссар по торговле потребовал разъяснений. Дескать, компромиссов по поддержке киевского режима быть не может. Британцам пришлось оправдываться и обещать отменить лицензию при первой возможности», - заключил российский посол.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в беседе со «Звездой» объяснял, какие серьезные проблемы возникли в Британии из-за дизельного топлива и авиакеросина. По его мнению, запрет на импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти в третьих странах, был принят Европой «по инерции» - на момент очередного витка арабо-израильского конфликта законопроект уже был разработан, а о долгосрочных последствиях принятия подобного решения в столь нестабильной обстановке в регионе лидеры ЕС не подумали. Разрешение на импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти является сигналом к тому, что Лондон готов закупать вообще любые ресурсы, главное, чтобы они не шли напрямую из России.