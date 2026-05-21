Эксперт объяснил хаотичное поведение Британии в вопросе российской нефти

Великобритания бессрочно разрешила импортировать нефтепродукты, сделанные из российской нефти в третьих странах. Подобный запрет начал действовать совсем недавно - с марта 2026 года, так что его отмена сигнализирует о явном кризисе энергоресурсов в Европе. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал о причинах столь внезапной смены направления британской политики, а также оценил вероятные сценарии дальнейшего развития событий.

По словам эксперта, особые проблемы сегодня наблюдаются в сферах дизельного топлива и авиакеросина.

«Тут просто изначально исторически в Европе в основном упор делался на НПЗ, на которых производили бы бензин, в отличие от России, где в советское время, наоборот, акцент был на дизеле. И мы всегда с большим отрывом были основным поставщиком дизельного топлива в Европе, так что, когда в 2023 году европейцы сами себе запретили импортировать российское топливо, им пришлось перейти на ближневосточные и индийские поставки. А теперь получается, что этот путь закрыт», - объясняет специалист.

Как отметил Юшков, недавний запрет на импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти в третьих странах, был принят Европой «по инерции» - на момент очередного витка арабо-израильского конфликта законопроект уже был разработан, а о долгосрочных последствиях принятия подобного решения в столь нестабильной обстановке в регионе лидеры ЕС не подумали.

Предполагалось, что это, прежде всего, будет вытеснять индийские нефтепродукты, а также ударит по России, обрубив рынки сбыта.

«А теперь из-за возникшего дефицита получается, что российские нефтепродукты они сами себе запретили импортировать, с Ближнего Востока ничего не приходит, потому что перекрыт Ормузский пролив. И вот, соответственно, если они еще и индийские нефтепродукты будут пытаться запретить, то это еще больше усугубит дефицит на европейском рынке, как по дизелю, так и по другим нефтепродуктам», - указал эксперт.

В результате, чтобы избежать дополнительного роста цен и физического дефицита, Британия временно разрешает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Вероятнее всего, это является сигналом к тому, что Лондон готов закупать вообще любые ресурсы, главное, чтобы они не шли напрямую из России.

«Я думаю, что сейчас они будут заниматься банальным реэкспортом, закрывая глаза на происхождение топлива. Этим, как правило, занималась Турция - она с 2022 года существенно нарастила импорт российского дизеля и ровно на такой же объем увеличила поставки в Европу. Они, конечно, говорят, что это не реэкспорт, потому что реэкспорт запрещен. По их словам, таким образом они высвобождают объемы тех нефтепродуктов, которые производят сами, так как российские ресурсы якобы закупаются для внутреннего рынка. Но получилось так, что с марта и это попало под запрет, так что на время перекрытия Ормузского пролива британцам и пришлось пойти на данные меры. Я думаю, что в скором времени подобного шага стоит ждать и от ЕС», - подытожил Юшков.

