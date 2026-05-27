Протестующие в США распылили химикаты во время атаки агентов ICE

Протестующие в США атаковали агентов иммиграционной и таможенной полиции (ICE), используя неизвестные химикаты. Об этом сообщает министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Маркуэйн Маллин на своей странице в соцсети X.

Известно, что двое митингующих были арестованы за нападение, сопротивление и препятствие работе правоохранителей. В своем сообщении Маллин отметил, что нападение на агентов ICE - это преступление, и любой, кто пойдет на такое, «будет преследоваться по всей строгости закона».

Напомним, протесты против сотрудников американской иммиграционной и таможенной полиции разгорелись в начале января 2026 года после того, как в Миннеаполисе один из агентов застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам.

Из-за случившегося в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки. На фоне протестов власти Миннесоты также вступили в конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. Причиной всему - действия агентов ICE.