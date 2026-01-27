Власти Миннесоты вступили в конфликт с Трампом на фоне беспорядков

В американском Миннеаполисе вновь вспыхнули протесты - с погромами и силовым разгоном толпы. Причиной стало убийство медбрата. Его позавчера застрелили сотрудники пограничного контроля. Они утверждают, что тот пытался оказать вооруженное сопротивление. По другой версии, он лишь снимал на телефон высылку мигрантов.



В начале января в этом же городе и почти на том же месте сотрудники убили женщину, которая пыталась помешать поимке нелегалов. Такие операции - часть антимиграционной кампании Трампа, у которой в стране немало противников. Американский президент пообещал провести расследование. А генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что характер протестов указывает на то, что за ними стоит хорошо организованная структура. Тем временем, демократы из-за ситуации в Миннеаполисе угрожают новой приостановкой работы правительства Штатов. И произойти это может уже через четыре дня.

Эта история потенциально рискует всколыхнуть Америку, как шесть лет назад массовые протесты Black Lives Matter, вылившиеся в погромы по всей стране из-за застреленного при задержании Джорджа Флойда. В этот раз главной картой, которую почти наверняка попытаются разыграть демократы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, станет гибель официально при оказании вооруженного сопротивления введенной в штат по распоряжению Дональда Трампа Иммиграционной и таможенной полиции - сокращенно ICE - медбрата из госпиталя для ветеранов, 37-летнего Алекса Претти. Как уверяют очевидцы, он всего лишь пытался заступиться за одну из задержанных, которую вероятно собирались депортировать, и фиксировал все происходящее на телефон. Против него сотрудники Иммиграционной службы вначале применили перцовый баллончик, а затем и табельное оружие.

«Если Дональд Трамп планировал показательно наказать Миннесоту, то я чертовски горжусь тем примером, который видит весь мир. Если вы голосовали за эту администрацию и даже если месяц назад вам казалось, что операция, проводимая здесь - хорошая идея, то вы все равно имеете право, глядя на происходящее в Миннесоте, сказать: «Это не то, за что я голосовал, и это не то, чего я хочу», - сказал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

На кадрах, которые сегодня внимательно изучают в эфирах крупнейших американских каналов - сам рейд Иммиграционной службы. С момента гибели еще одной активистки - Рене Гуд, которая, по версии американского следствия, пыталась наехать на агентов на своей машине - улицы Миннеаполиса начали патрулировать люди вот в таких жилетах и со свистками в руках. Таким образом они надеялись привлечь внимание окружающих и предотвратить очередное задержание. При этом некоторые отнюдь не подбирали выражения.

Вскоре на видео одного из активистов попадает и сам Алекс Претти, который находится на противоположной стороне дороги. Он действительно держит в руках телефон. Но вначале Претти не привлекает к себе внимание Иммиграционной службы. Через 20 секунд одну из активисток, вероятно, сбивают с ног, или она сама падает на землю. Тут же подбегают агенты, которые скрывают лица угрожающими масками. Вскоре пытаются задержать и самого Алекса Претти.

«Не похоже, что он пытался совершить массовое убийство. Он снимал происходящее на видео, а потом пытался помочь другому человеку, которого повалили на землю сотрудники правоохранительных органов. Затем они набросились на него», - заметила журналистка Дана Баш. «Благодаря отличной подготовке наших сотрудников, их высокому профессионализму удалось избежать целенаправленной стрельбы по ним. Наши правоохранительные органы отлично справились, обезвредив его до того, как он успел это сделать», - заявил командир пограничного патруля Грег Бовино.

Уолтц, которого за призыв фиксировать все нарушения закона в официальном аккаунте Белого дома назвали жалким неудачником, потребовал от Трампа отозвать из штата сотрудников Иммиграционной службы и косвенно призвал граждан к сопротивлению. По его словам, жители должны определиться, на чьей они стороне.

В ответ на это Дональд Трамп выложил в сети Truth Social фотографию пистолета, который был при себе у задержанного. Обвинив власти Миннесоты в саботаже федеральных распоряжений.

«Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к применению - что это все значит? Где местная полиция? Почему им не разрешили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отменили их вызов?» - написал глава Белого дома. «Он пришел на место происшествия и помешал работе правоохранительных органов. Это противоречит федеральному закону и является уголовным преступлением. Когда он вступил в конфликт с агентами, когда они попытались заставить его прекратить, он стал агрессивным и оказывал им сопротивление», - добавила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В то же время сообщается, что у Алекса Претти было на оружие официальное разрешение, а на кадрах не видно признаков, что задержанный собирался его применить.

«Он считал это ужасным, понимаете, похищение детей, просто похищение людей прямо с улицы. Он переживал за этих людей и знал, что это неправильно, поэтому участвовал в протестах», - рассказал отец убитого Майкл Претти.

Кроме этого генпрокурор штата и полиция обвинили агентов ICE из Вашингтона в попытке замести следы.

«Мой офис представляет Бюро уголовных расследований штата Миннесота (BCA) и, как вы знаете, вчера вечером присоединился к прокуратуре округа Хеннепин в судебном процессе, в рамках которого мы предприняли шаги для предотвращения уничтожения или фальсификации доказательств, связанных со стрельбой в Алекса Претти. Это включает в себя любые доказательства, изъятые федеральными агентами с места происшествия, что препятствует их осмотру властями штата. Нам никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Никогда», - высказался генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

На этом фоне власти штата приняли решение о вводе подразделений Национальной гвардии. Минутой молчания память Алекса Претти, у которого до сих пор не было проблем с законом, почтили участники матча и зрители Национальной баскетбольной лиги.

Со своей стороны Трамп заявил о том, что направляет в Миннесоту Тома Хомана, ответственного за депортационную политику в его администрации. А Чак Шумер, лидер меньшинства в Конгрессе, пригрозил Трампу блокировкой деятельности федерального правительства, если республиканцы не пересмотрят расходы на Министерство внутренней безопасности.