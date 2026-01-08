В Миннеаполисе агент ICE застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам

В американском Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам. Об этом сообщает ABC News.

По словам представителя Министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлина, погибшая якобы пыталась переехать силовиков на машине. Однако мэр города Джейкоб Фрей, увидев видео момента трагедии, заявил, что действия американского агента не были самообороной. Он призвал сотрудников ICE «убираться к черту из Миннеаполиса».

«В какой-то момент к ней подошел сотрудник федеральных правоохранительных органов, и машина начала отъезжать. Было произведено как минимум два выстрела... после чего машина съехала на обочину», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит телеканал.

Уточняется, что жертва была гражданкой США. Она заботилась о своих соседях-иммигрантах и выступала в роли «наблюдателя».

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет активировать закон о подавлении восстаний 1807 года, который предоставляет главе государства возможность задействовать военные силы на территории США. Помощники американского лидера Дональда Трампа акцентирую внимание на том, что перед использованием этого закона необходимо задействовать альтернативные методы урегулирования.