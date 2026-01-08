МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Миннеаполисе агент ICE застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам

Мэр города Триши Маклафлин призвал агентов «убираться к черту из Миннеаполиса».
Виктория Бокий 08-01-2026 00:26
© Фото: Michael Nigro, Keystone Press Agency, Globallookpress

В американском Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам. Об этом сообщает ABC News.

По словам представителя Министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлина, погибшая якобы пыталась переехать силовиков на машине. Однако мэр города Джейкоб Фрей, увидев видео момента трагедии, заявил, что действия американского агента не были самообороной. Он призвал сотрудников ICE «убираться к черту из Миннеаполиса».

«В какой-то момент к ней подошел сотрудник федеральных правоохранительных органов, и машина начала отъезжать. Было произведено как минимум два выстрела... после чего машина съехала на обочину», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит телеканал.

Уточняется, что жертва была гражданкой США. Она заботилась о своих соседях-иммигрантах и выступала в роли «наблюдателя».

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет активировать закон о подавлении восстаний 1807 года, который предоставляет главе государства возможность задействовать военные силы на территории США. Помощники американского лидера Дональда Трампа акцентирую внимание на том, что перед использованием этого закона необходимо задействовать альтернативные методы урегулирования.

#сша #Миннеаполис #силовики #Агенты #ICE
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 