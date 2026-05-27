Байден подал в суд на Минюст США из-за записей разговора с биографом

Экс-президент США Джо Байден подал в суд на американский Минюст, чтобы добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016-2017 годах. Об этом сообщает Bloomberg.

Со слов Байдена, аудиоматериалы содержат ряд личных и деликатных тем. По данным агентства, часть разговоров касалась смерти его старшего сына Бо Байдена, ушедшего из жизни в 2015 году из-за онкологии.

Экс-президент США считает, что передача записи интервью нарушит конфиденциальность личных бесед. Он просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие данных материалов юридическому комитету, который сейчас контролируют республиканцы.

Напомним, в 2025 году Джо Байден впервые публично прокомментировал свой диагноз. В том же году врачи поставили ему агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

Экс-президент США впервые появился на публике после начала лечения от онкологии предстательной железы в октябре 2025 года. Сообщалось, что тогда Байден с трудом передвигался. Он медленно шел, опираясь на руку женщины.