Рособрнадзор опубликовал список нарушений на ЕГЭ-2026

Дарья Неяскина 19-05-2026 07:41
Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.

Выпускника могут выгнать из аудитории, если он выполняет задания несамостоятельно или общается с другими сдающими. Также основанием для удаления станет наличие при себе любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов, а также письменных заметок. 

Кроме того, экзаменуемого могут отстранить за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. Всем присутствующим в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, фото-, аудио- и видеотехнику. Нарушение этого запрета, согласно методическим рекомендациям, тоже может повлечь удаление. 

Процедура оформления нарушения строго регламентирована. Акт об удалении составляется в двух экземплярах. Это происходит в присутствии члена государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя. Первый экземпляр акта вручается нарушившему правила участнику, а второй в тот же день направляется в государственную экзаменационную комиссию.

Ранее Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ-2026. Помимо экзаменационных материалов, во время экзамена на рабочем столе участника может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. Также, кроме паспорта, при себе можно иметь разрешенные материалы по предмету, при необходимости - лекарства, бутылку воды и перекус. При выходе из аудитории во время сдачи необходимо оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности.

Напомним, что с этого года Единый государственный экзамен в России будет начинаться не ранее 1 июня.

