Моряки Балтийского флота отработали отражение атаки «противника»

Балтийское море - атака условного противника на малый ракетный корабль (МРК) «Град». Беспилотники и безэкипажные катера уничтожаются огнем зенитных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Огонь по целям ведет Александр Самохин. Его задача - следить за обстановкой по правому борту и не пропустить безэкипажный катер противника, а потом уничтожить цель.

«Это маленькая лодка безэкипажная - скорость у нее очень высокая, на открытие огня очень мало времени. Потому что скорость достигает 60 узлов, и нужно немедленно среагировать на это», - рассказал вооруженный вахтенный МРК «Град».

Дальше, по легенде, радары фиксируют массовые взлеты с аэродромов Польши и Прибалтики. Малый ракетный корабль «Град» наносит ракетные удары. Но это лишь тренировка. Пуски - электронные. Так экипаж учится отрабатывать весь алгоритм действий, чтобы подготовиться к реальной боевой работе. Малый ракетный корабль решает широкий спектр задач. Главная ударная сила - крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Далее по сценарию - дозаправка в открытом море. На помощь нашему боевому кораблю пришел танкер «Александр Гребенщиков». В отдалении дежурит другой малый ракетный корабль - «Наро-Фоминск».

Это очень тонкая работа - корабль и танкер должны синхронизировать скорость движения и курс. Еще один сложный морской маневр - взятие «Наро-Фоминска» на буксир. Он позволяет спасти боевой корабль, который из-за повреждений полностью потерял ход.

По легенде учений, «Наро-Фоминск» терпит бедствие. Аварийно-спасательная группа должна подойти к боевому кораблю для того, чтобы оказать экипажу всю необходимую помощь.

В последние годы НАТО стремится превратить Балтику во внутреннее море альянса и полностью блокировать Калининградскую область. Швеция и Финляндия уже используются для этих целей, а новые корветы Скандинавских стран постоянно отрабатывают нанесение ударов по северо-западу России.

«Корабли потенциального противника мы стали встречать гораздо чаще, в особенности разведывательный Alster. Раньше мы могли его встретить два раза за два месяца, а сейчас встречаем восьмой раз за третий месяц. В данный момент ВМС Германии встречаем чаще всего», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи МРК «Град» Алексей Иванов.

Двадцатого мая страны НАТО планируют начать крупные учения в Финском заливе. В них примут участие морпехи Финляндии, США и Германии. Всего около 3 000 военнослужащих, а также вертолеты, истребители, воздушные и морские беспилотники. Сегодня именно Балтийский флот - это главный щит России от Северо-Атлантического альянса в регионе.

«Одна из основных наших задач - это вскрытие обстановки, вскрытие их замыслов. Бдительность постоянная среди личного состава. Корабельная группировка очень мощная - Балтийский флот оснащен новейшими кораблями, которые могут остановить их действия», - рассказал командир МРК «Град» Олег Кулагин.

Запад не оставляет идею заблокировать связанным с Россией кораблям движение в Балтийском море. А моряки Балтийского флота готовы к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота с праздником - 323-й годовщиной со дня образования.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.