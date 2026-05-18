МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моряки Балтийского флота отработали отражение атаки «противника»

По словам военнослужащих, они стали все чаще замечать западные военные корабли в регионе.
Александр Тарасенко 18-05-2026 10:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Балтийское море - атака условного противника на малый ракетный корабль (МРК) «Град». Беспилотники и безэкипажные катера уничтожаются огнем зенитных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Огонь по целям ведет Александр Самохин. Его задача - следить за обстановкой по правому борту и не пропустить безэкипажный катер противника, а потом уничтожить цель.

«Это маленькая лодка безэкипажная - скорость у нее очень высокая, на открытие огня очень мало времени. Потому что скорость достигает 60 узлов, и нужно немедленно среагировать на это», - рассказал вооруженный вахтенный МРК «Град».

Дальше, по легенде, радары фиксируют массовые взлеты с аэродромов Польши и Прибалтики. Малый ракетный корабль «Град» наносит ракетные удары. Но это лишь тренировка. Пуски - электронные. Так экипаж учится отрабатывать весь алгоритм действий, чтобы подготовиться к реальной боевой работе. Малый ракетный корабль решает широкий спектр задач. Главная ударная сила - крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». 

Далее по сценарию - дозаправка в открытом море. На помощь нашему боевому кораблю пришел танкер «Александр Гребенщиков». В отдалении дежурит другой малый ракетный корабль - «Наро-Фоминск».

Это очень тонкая работа - корабль и танкер должны синхронизировать скорость движения и курс. Еще один сложный морской маневр - взятие «Наро-Фоминска» на буксир. Он позволяет спасти боевой корабль, который из-за повреждений полностью потерял ход.

По легенде учений, «Наро-Фоминск» терпит бедствие. Аварийно-спасательная группа должна подойти к боевому кораблю для того, чтобы оказать экипажу всю необходимую помощь.

В последние годы НАТО стремится превратить Балтику во внутреннее море альянса и полностью блокировать Калининградскую область. Швеция и Финляндия уже используются для этих целей, а новые корветы Скандинавских стран постоянно отрабатывают нанесение ударов по северо-западу России.

«Корабли потенциального противника мы стали встречать гораздо чаще, в особенности разведывательный Alster. Раньше мы могли его встретить два раза за два месяца, а сейчас встречаем восьмой раз за третий месяц. В данный момент ВМС Германии встречаем чаще всего», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи МРК «Град» Алексей Иванов.

Двадцатого мая страны НАТО планируют начать крупные учения в Финском заливе. В них примут участие морпехи Финляндии, США и Германии. Всего около 3 000 военнослужащих, а также вертолеты, истребители, воздушные и морские беспилотники. Сегодня именно Балтийский флот - это главный щит России от Северо-Атлантического альянса в регионе.

«Одна из основных наших задач - это вскрытие обстановки, вскрытие их замыслов. Бдительность постоянная среди личного состава. Корабельная группировка очень мощная - Балтийский флот оснащен новейшими кораблями, которые могут остановить их действия», - рассказал командир МРК «Град» Олег Кулагин.

Запад не оставляет идею заблокировать связанным с Россией кораблям движение в Балтийском море. А моряки Балтийского флота готовы к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота с праздником - 323-й годовщиной со дня образования.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#учения #ВМФ России #Балтийский флот #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 