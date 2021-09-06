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Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду в конце сентября

Андрей Аркадьев
17:00 06.09.2021
Многоцелевые корабли проекта 21 631 показали свою эффективность в 2015 году при нанесении ударов по объектам террористов в Сирии.
Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду в конце сентября
© Фото: Минобороны России
На фото МРК «Орехово-Зуево» - серийный корабль проекта 21631
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Спуск  на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» типа «Буян-М» состоится в конце сентября в Зеленодольске. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Планируется, что торжественная церемония спуска на воду  серийного малого ракетного корабля проекта 21 631  «Град» состоится на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" во второй декаде сентября», - приводит его слова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

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