КНДР испытала новую крылатую ракету на основе искусственного интеллекта

Сообщается, что она способна произвести высокоточный удар на расстоянии 100 километров.
Сергей Дьячкин 27-05-2026 02:44
© Фото: kcna.kp

В КНДР испытали новые системы запуска многоцелевых легких ракет и тактических крылатых ракет залпового огня, работающих в том числе на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В публикации отмечается, что новая тактическая крылатая ракета сочетает функцию терминального управления на основе ИИ с самоуправляемой навигационной системой. Способом планирующего и двигательного комбинированного полета она способна произвести высокоточный удар на расстоянии 100 километров.

За ходом испытаний лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Он дал положительную оценку военной значимости ракеты. Ожидается, что она будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном пограничном районе.

«Особой оценки заслуживает то, что система управления стрельбой и автоматическая система всех пусковых установок полностью обновлены с учетом подходящих условий современного боя», - подчеркнул корейский лидер.

В апреле КНДР провела испытания системы вооружения своего эсминца «Чвэ Хен», произведя пуск стратегических крылатых и противокорабельных ракет. Испытания были проведены с целью проверки программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля и отработки навыков моряков по огневой службе. Кроме того, проверка была направлена на подтверждение точности и меткости модернизированной системы навигации для защиты от помех.

В ноябре 2024 года КНДР испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Тогда уточнялось, что ракета относится к другому типу, чем те, которые ранее использовала армия КНДР. По словам лидера Ким Чен Ына запуск являлся справедливой и легитимной мерой, так как в последнее время появилась угроза безопасности страны. Немногим ранее корейский лидер сфотографировался на фоне баллистической ракеты «Хвасон-17» со своей дочерью.

