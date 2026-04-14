КНДР провела испытательный пуск крылатых и противокорабельных ракет с эсминца

Ким Чен Ын отметил, что непрерывное наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны - это неизмененная линия правящей партии КНДР.
Дарья Ситникова 14-04-2026 01:49
© Фото: kcna.kp

КНДР провела испытания системы вооружения своего эсминца «Чвэ Хен», произведя пуск стратегических крылатых и противокорабельных ракет. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Проведен очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет и противокорабельных ракет в рамках системы испытания для оценки оперативного действия эсминца ВМС КНА "Чвэ Хен"», - передает агентство.

Испытания были проведены с целью проверки программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля и отработки навыков моряков по огневой службе. Кроме того, проверка была направлена на подтверждение точности и меткости модернизированной системы навигации для защиты от помех.

По данным ЦТАК, был проведен испытательный пуск двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет. Они, пролетев по определенной траектории над Желтым морем, поразили мишени.

По словам Ким Чен Ына, непрерывное наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны - это неизмененная линия правящей партии КНДР. Она направлена на государственную оборону и является важнейшей первоочередной задачей.

Председатель государственных дел КНДР ранее посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии и наблюдал за наступательными маневрами пехотинцев и танкистов. Он также вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке.

#вооружение #испытания #КНДР #Эсминец #Чвэ Хен
