В КНДР заявили, что запустили новейшую МБР «Хвасон-19»

КНДР запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19», сообщает агентство Ренхап.

Запуск был осуществлен в 7.10 по местному времени (1.10 по мск) в районе Пхеньяна. МБР направлена в сторону Японского моря.

Ранее министр обороны Японии заявлял, что высота полета ракеты превысила 7 тысяч километров. Это самый большой показатель за все время пусков. Рекордной была не только высота, но и продолжительность полета.

Уточнялось, что ракета относится к другому типу, чем те, которые ранее использовала армия КНДР.

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына запуск являлся справедливой и легитимной мерой, так как в последнее время в Северной Корее появилась угроза безопасности.

Немногим ранее Ким Чен Ын сфотографировался на фоне баллистической ракеты «Хвасон-17» со своей дочерью. За несколько дней до этого он наблюдал за испытательным пуском новой межконтинентальной баллистической ракеты вместе со своими женой и дочерью.