МИД РФ представил доклад по ситуации с правами человека на Украине

Запад старательно игнорирует преступления Киева из-за готовности режима принести в жертву собственную страну и народ, свою историю и память о подлинном прошлом.
Сергей Дьячкин 28-05-2026 01:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине. Сведения о масштабных нарушениях прав человека в стране поступают регулярно. Они публикуются в прессе и в интернете и наглядно демонстрируют насколько на Украине деградировало положение в этой области. Основной причиной, как отмечается в докладе, является нахождение у власти нелегитимного, неонацистского режима. Киевский режим старательно копирует собственного идеологического вдохновителя - нацистскую Германию.

Показательным стало интервью Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, которое она дала американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, Зеленский, на фоне падения рейтинга, требовал от подчиненных вести «пропаганду как у Геббельса». При таком подходе систематические нарушения прав человека во всех сферах общественной жизни Украины уже не вызывают удивления.

В Киеве не задумываются о правах своих сограждан, о необходимости создания возможностей для реализаций их законных прав. Там, как подчеркнули в МИД РФ, просто продолжают зарабатывать на их крови и их смертях. При этом Запад активно выделяет режиму Зеленского финансы и вооружение, этот поток средств создает для Киева чудовищные коррупционные возможности. В современных реалиях страны это означает продолжение боевых действий «до последнего украинца».

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что готовность киевского режима принести в жертву собственную страну и народ, историю и память о подлинном прошлом позволяет западным кураторам закрывать глаза и на неонацистскую идеологию, и на преступления хунты Зеленского. Запад оправдывает их, подталкивая Киев к новым преступлениям. Как подчеркнули в МИД, история знает немало примеров пестования Западом расистских и фашистских режимов. Их незавидная судьба хорошо известна. Об этом много говорилось во время мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что украинское общество на подконтрольной официальному Киеву территории заражено террористической идеологией. Люди не видят очевидных фактов, связанных с совершением террористических атак, уточнила она. Несмотря на это нескрываемое направление мысли и реализацию соответствующих действий в виде терактов, коллективное западное меньшинство продолжают делать вид, что ничего не происходит, добавила дипломат. Таким образом Брюссель оправдывает собственную позицию.

По случаю Всемирного дня свободы печати Захарова говорила, что Россия не позволит ОНН, ЮНЕСКО и другим международным организациям прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов за их преступления. Российский дипломат отметила, что западные страны наступают на принципы демократического общества и фундаментальные права человека. Это происходит на фоне молчания профильных международных структур, чей долг и смысл существования, как напомнила Захарова, заключается в недопущении подобных ситуаций.

