Захарова обвинила ООН и ЮНЕСКО в замалчивании зверств киевского режима

Россия не позволит ОНН и ЮНЕСКО прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов за их преступления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати.

Российский дипломат отметила, что западные страны наступают на принципы демократического общества и фундаментальные права человека. Это происходит на фоне молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ и ОБСЕ, чей долг и смысл существования, напомнила Захарова, заключается в недопущении подобных проявлений.

«Эти институты продолжают закрывать глаза и на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ», - говорится в комментарии, опубликованного на сайте МИД РФ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что профильные международные структуры «за редким исключением» не замечают сознательные убийства и нападения на журналистов и военных корреспондентов. Они ограничиваются только «бессодержательными ремарками и пустословием».

Мария Захарова обратила внимание, что Россия будет и дальше продолжать добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан. Она также добавила, что нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ лицемерными «поборниками» свободы слова «принимают все новые, зачастую омерзительные формы, вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и их семей».

Накануне Мария Захарова заявила, что финансирование терроризма стало нормой для современных европейских властей. Она напомнила, что Брюссель закрывает глаза на нежелание киевского режима расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 12 лет назад.