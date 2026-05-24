МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: украинское инфополе заражено террористической идеологией

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал реакцию западных стран на трагедию в Старобельске моральным крахом, позором и ярким примером двойных стандартов.
Ян Брацкий 27-05-2026 16:40
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Украинское общество на подконтрольной официальному Киеву территории заражено террористической идеологией. Об этом на полях Международного форума по безопасности заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Люди не видят очевидных фактов, связанных с совершением террористических атак, уточнила она.

«Их общество, я имею в виду информационное поле Украины, буквально ликует после того, как они видят убитых детей на территории Российской Федерации, разрушенные больницы, школы, детские сады, поликлиники, станции скорой помощи. Это говорит о том, что вся подконтрольная киевскому режиму часть Украины заражена террористической идеологией», - подчеркнула Захарова.

Несмотря на это нескрываемое направление мысли и реализацию соответствующих действий в виде терактов, коллективное западное меньшинство и Урсула фон дер Ляйен продолжают делать вид, что ничего не происходит, добавила дипломат. Таким образом Брюссель оправдывает собственную позицию.

Ранее своих коллег по Совбезу ООН раскритиковал российский постпред при организации Василий Небензя. Он назвал реакцию западных стран на трагедию в Старобельске, где погибли дети, моральным крахом, позором и ярким примером двойных стандартов. В политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв, констатировал Небензя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что произошедшая в Луганской Народной Республике трагедия не останется просто очередным эпизодом, на который ответили и на этом все закончилось. Глава российской дипломатии выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в Киеве.

#Захарова #МИД России #ЛНР #наш эксклюзив #Старобельск #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 