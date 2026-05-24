Украинское общество на подконтрольной официальному Киеву территории заражено террористической идеологией. Об этом на полях Международного форума по безопасности заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Люди не видят очевидных фактов, связанных с совершением террористических атак, уточнила она.

«Их общество, я имею в виду информационное поле Украины, буквально ликует после того, как они видят убитых детей на территории Российской Федерации, разрушенные больницы, школы, детские сады, поликлиники, станции скорой помощи. Это говорит о том, что вся подконтрольная киевскому режиму часть Украины заражена террористической идеологией», - подчеркнула Захарова.

Несмотря на это нескрываемое направление мысли и реализацию соответствующих действий в виде терактов, коллективное западное меньшинство и Урсула фон дер Ляйен продолжают делать вид, что ничего не происходит, добавила дипломат. Таким образом Брюссель оправдывает собственную позицию.

Ранее своих коллег по Совбезу ООН раскритиковал российский постпред при организации Василий Небензя. Он назвал реакцию западных стран на трагедию в Старобельске, где погибли дети, моральным крахом, позором и ярким примером двойных стандартов. В политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв, констатировал Небензя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что произошедшая в Луганской Народной Республике трагедия не останется просто очередным эпизодом, на который ответили и на этом все закончилось. Глава российской дипломатии выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в Киеве.