Число потерь ВС США в ходе действий против Ирана выросло до 14

Число погибших в ходе операции «Эпическая ярость» достигло 14 человек. Это следует из данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В системе анализа потерь в обороне по состоянию на вторник, 27 мая, появилась еще одна смерть. До этого военное ведомство США официально заявляло о 13 погибших. Американский военнослужащий служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года.

Потеря квалифицирована как небоевая. Подробности произошедшего не приводятся.

Информагентство Reuters, ссылаясь на источники, заявляло, что не менее 150 военнослужащих США получили ранения в ходе операции против Ирана. Эти данные практически в десять раз превышают официальные цифры, озвученные Вашингтоном. Американские власти заявляли, что за первые полторы недели конфликта армия лишилась восьми бойцов, в то время, как число пострадавших не превышает 18 человек.

При этом иранская сторона говорила о сотнях американских военнослужащих, убитых с момента начала конфликта. Так, государственная телерадиокомпания республики IRIB заявила, что при ударе по базе США в ОАЭ якобы погибло более 200 человек личного состава. Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявлял о более чем 500 жертвах среди американских военных в первые же дни конфликта.