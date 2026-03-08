МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: около 150 военнослужащих США получили ранения в ходе конфликта с Ираном

Это практически в 10 раз превышает официальные цифры, оглашаемые Белым Домом.
Тимур Юсупов 10-03-2026 22:59
© Фото: Daniel Vogl, dpa, Global Look Press

Не менее 150 военнослужащих США получили ранения в ходе операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, количество раненых военных практически в десять раз превышает официальные цифры, озвученные ранее Вашингтоном. По заявлениям американских властей, всего за полторы недели конфликта армия США лишилась восьми бойцов, в то время, как число пострадавших не превышает 18 человек.

Иранская же сторона говорит о сотнях американских военнослужащих убитых с момента начала конфликта. Так, несколькими днями ранее государственная телерадиокомпания республики IRIB заявила, что при ударе по базе США в ОАЭ якобы погибло более 200 человек личного состава.

